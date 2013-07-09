Депутат: Козова може стати другою Врадіївкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, коментуючи журналістам інцидент у Козовій 7 липня, в результаті якого місцевий житель звинувачує інспекторів ДАІ у завданні йому важких тілесних ушкоджень.

«Коли щось стається, то в нас міліція завжди біла і пухнаста. Козова може стати другою Врадіївкою. От читаю офіційну позицію міліції: хлопці були всі п’яні, самі чинили опір і самі падали. Як в тому анекдоті: і так 20 раз. Ця інформація – повний абсурд. Міліція буде покривати своїх злочинців, будуть залякувати. А Врадіївка власне сталась через те, що люди мовчали. Головне, щоб люди не боялися, тоді лише можна буде побороти масові безчинства правоохоронців», – переконаний Кайда.

У свою чергу начальник сектору профілактичної роботи обласного управління Державтоінспекції Василь Барановський під час розмови з кореспондентом УНІАН наголосив, що пасажира зупиненого у Козовій автомобіля ніхто не бив.

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«Це відео, яке виклали в інтернеті – водія там немає, він вже перебував в медичному закладі, де в нього з’ясовували ступінь сп’яніння. А неадекватний пасажир бив службову машину міліції, копав її, це видно на відео. Інспектори людей не били, а викликали слідчо-оперативну групу, яка доставила молодих людей в райвідділ для з’ясування обставин», – сказав Барановський.

У секторі громадських зв’язків обласного управління міліції стверджують, що потерпілий, який написав заяву в прокуратуру, хотів вдарити працівника міліції, той ухилився, внаслідок чого молодий чоловік впав на асфальт. При цьому, мовляв, і отримав важкі тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Козівського району розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України стосовно працівника Державтоінспекції Козівського району за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалось нанесенням тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

Провадження зумовлено зверненням потерпілого.

Водночас у міліції спростовують інформацію про те, що інспектори побили чоловіка.