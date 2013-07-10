В Артемівську троє міліціонерів вимагали у жінки 16 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідством встановлено, що троє співробітників сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків (СБНОН) незаконно проникли в квартиру і провели незаконний обшук, після чого почали вимагати у господині гроші у розмірі 16 тис. грн за непритягнення її доньки до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Того ж дня працівники СБНОН одержали від жінки гроші в сумі 700 доларів і 4 тис. грн.

За словами начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Павла Вінди, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла, здійснене посадовцем) і ч. 2 ст. 189 (вимагання, здійснене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища) Кримінального кодексу України.

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«Трьом працівникам СБНОН пред'явлено повідомлення про підозру у скоєнні цих злочинів. Зараз підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю заплатити заставу, чим вони скористалися», - сказав Вінда.

Він повідомив, що розслідування веде Артемівська міжрайонна прокуратура.