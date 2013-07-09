На Харківщині у ДТП потрапив п’яний інспектор ДАІ

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, аварія сталася 8 липня близько 20.00 на трасі Київ-Харків-Довжанський. Водій автомобіля ВАЗ-21093 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Працівники ДАІ, які виїхали на місце пригоди, встановили, що за кермом власного автомобіля був 26-річний інспектор роти ДПС з обслуговування стаціонарних постів ДАІ. Інспектор знаходився поза службою.

“При візуальному огляді водій знаходився в нетверезому стані”, - зазначили в міліції.

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Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.