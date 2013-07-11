У Києві заявили про себе 1413 мільйонерів

«Кількість киян, дохід яких у 2012 році перевищив 1 мільйон гривень, за попередніми даними перевірок наданих декларацій, на сьогодні становить 1413 осіб. Столичні мільйонери одержали минулого року доходів на загальну суму 6,1 мільярда гривень, і до бюджету вони повинні сплатити понад 209 мільйонів гривень податку», - повідомила начальник Головного управління Міндоходів у Києві Ірина Носачова.

Як повідомляв УНІАН, у травні Міндоходів столиці підбило попередні підсумки кампанії з декларування громадянами своїх доходів, одержаних у 2012 році, згідно з якими загальна кількість декларацій становила 27 тисяч, а загальний показник задекларованих доходів – 10,292 млрд грн, що на 0,5 млрд більше від показника деклараційної кампанії 2012 року.