Пенсіонерові рік відмовляли у порушенні кримінальної справи

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, після втручання прокуратури доведено до суду кримінальне провадження, яке майже рік відмовлялися відкривати працівники міліції.

У повідомленні зазначили, що в Макіївці пенсіонер звернувся в агентство нерухомості, щоб продати будинок, але агент, який повинен був йому допомогти, вирішив привласнити грошові кошти від продажу. Діючи за допомогою довіреності, агент продав житло за 19 тис доларів США, але всі отримані гроші шахрай не передав клієнтові.

У Центрально-міському райвідділі міліції, в який із заявою звернувся пенсіонер, йому неодноразово відмовляли у відкритті кримінального провадження. У той час, як у справі мали місце ознаки складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

За поданням прокурора міста до дисциплінарної відповідальності притягнуто оперуповноваженого Центрально-міського районного відділу міліції.

За словами старшого прокурора прокуратури м. Макіївки Антона Чернова, за фактом злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем), прокуратурою міста було розпочато кримінальне провадження. «Звинувачульний акт стосовно працівника агентства нерухомості, який заволодів грошима пенсіонера, вже направлено до суду. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі», - додав А.Чернов.