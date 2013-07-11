Кіровоградського суддю засудили до 6 років тюрми за зловживання і підробки

10:50, 11 липня 2013
Суспільство
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Суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області визнано винним у здійсненні низки злочинів і 3 липня засуджено до шести років позбавлення волі.

Суддю засудили за трьома статтями

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

За їхніми даними, зазначену кримінальну справу за рішенням Верховного суду України для об'єктивності розгляду було направлено до Кременчуцького районного суду Полтавської області.

Суддю визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службова підробка) і ч. 2 ст. 375 (винесення суддею свідомо неправосудного вироку, рішення, постанови або ухвали) КК України і засуджено до 6 років позбавлення волі.

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До набрання вироком законної сили йому залишено запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Згідно з даними прес-служби, ця кримінальна справа була розпочата навесні 2012 року. Суддя без відповідного позову, не проводячи обов'язкових судових засідань, визнав дійсним фіктивний договір про придбання нерухомості на користь третіх осіб.

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