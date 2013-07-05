Врадіївські міліціонери на бусі врізалися в машину спецпідрозділу Титан, 6 постраждалих (фото)

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сьогодні близько 10.00 мікроавтобус „Hyundai”, рухаючись перехрестям вулиць Нікольська та Артилерійська у місті Миколаєві, порушив правила дорожнього руху і виїхав на червоний сигнал світлофора, де скоїв зіткнення із службовим автомобілем ВАЗ-2109 спецпідрозділу міліції „Титан”, який їхав на виклик і здійснював проїзд на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеню важкості шестеро осіб – пасажири „Hyundai” та автомобіля ВАЗ -2109.

У мікроавтобусі „Hyundai” перевозили співробітників Врадіївського райвідділу міліції, які їхали на допит в прокуратуру Миколаївської області в якості свідків у справі зґвалтування жительки смт Врадіївка Ірини Крашкової. В автомобілі ВАЗ-2109 їхали на виклик співробітники спецпідрозділу міліції „Титан”.

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За фактом ДТП проводиться розслідування. Встановлюється, кому належить мікроавтобус „Hyundai”, яким везли міліціонерів з Врадіївки.

Водночас, як офіційно повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, серед учасників сьогоднішнього ДТП на перехресті вулиць Нікольської та Артилерійської немає підозрюваних у «врадіївській справі».

На даний момент всі четверо підозрюваних утримуються в місцях утримання під вартою - у Миколаївському слідчому ізоляторі в ізоляторі тимчасового утримання.

Як зазначили в прес-службі, повідомлення прокуратура зробила у зв'язку із численними запитами журналістів про участь підозрюваних у «врадіївській справі» у згаданому ДТП.