Україна скоротила імпорт газу з РФ на 35%

Україна у січні-червні 2013 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 35% - до 10,3 млрд куб. м, повідомляє прес-служба компанії «Укртрансгаз».

«За 6 місяців 2013 року в газотранспортну систему України з Російської Федерації надійшло 10,3 млрд. куб. м. природного газу, що на 35%, або на 5,6 млрд куб. м, менше показників аналогічного періоду 2012 року», - йдеться у повідомленні.

«Незважаючи на зменшення імпорту, всі заявки на прокачування газу через ГТС «Укртрансгаз» виконує в повному обсязі на 100% і у відмічені терміни», – цитує прес-служба голови правління ПАТ «Укртрансгаз» Сергія Винокурова.

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Як раніше повідомляв УНІАН, ціна російського газу, що поставляється до України за контрактом з російським газовим монополістом «Газпромом» від 2009 року, з урахуванням знижки, зафіксованої в російсько-українських міжурядових угодах, у третьому кварталі 2013 року становитиме 400 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна російського газу за контрактом від 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і компанією «Газпром» у червні 2013 року становила 426,1 дол. за 1 тис. кубометрів.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року, з урахуванням знижки, становила понад 406 доларів США за 1 тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становила 421 дол. за тисячу кубометрів.

Голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін раніше заявив, що обсяг імпорту російського газу у 2014 році може становити близько 18 млрд кубометрів або ще менше, що фактично повторює показник прогнозного балансу газу на 2013 рік.

Україна за результатами 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.