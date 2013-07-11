Азаров запропонував Shell долучитися до видобутку газу в Україні

Про це прем'єр-міністр заявив під час зустрічі з делегацією компанії Shell, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

«Я хочу запропонувати компанії Shell долучитися до видобутку газу не тільки з нетрадиційних пластів, зокрема сланцевих, а й до його видобутку із традиційних родовищ», - сказав Азаров.

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При цьому він підкреслив, що зараз Україна ставить спеціальні станції докачування газу, які збільшують тиск на діючих та виснажених родовищах і зокрема це дозволяє на 25-30% збільшити обсяги видобутку вуглеводнів, а відтак Україна зацікавлена у залученні передового досвіду Shell.

У свою чергу Директор міжнародних проектів пошуку та розвідки вуглеводнів, член правління компанії Royal Dutch Shell Енді Браун зазначив, що компанії цікава співпраця з Україною у традиційному видобутку вуглеводнів.

«Ми могли б співпрацювати і обмінюватись знаннями, спільно розробляючи виснажені і традиційні родовища, ми могли б передавати вам наші технології», - сказав Енді Браун.

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Він поінформував, що зараз компанія Shell у Нідерландах застосовує спеціальні технології для збільшення видобутку газу із виснажених родовищ, зокрема цей досвід можна передати Україні.

Як відомо, уряд підписав угоду з компанією Shell про розподіл продукції на видобуток сланцевого газу на Юзівській площі, ресурси якої оцінюються у понад 4 трлн кубічних метрів газу.