Нафтогазу для пролонгації кредиту знадобиться півмільярда з держбюджету

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір пролонгувати на 5 років дію кредитної угоди з російським «Газпромбанком», що передбачає виділення «Нафтогазу» 2 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання уряду заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін.

«Ми плануємо пролонгувати на 5 років кредитний контракт із «Газпромбанком», - сказав він.

При цьому Бакулін зазначив, що НАК у зв'язку з цим розраховує на державні гарантії у розмірі 500 млн. грн. «Треба буде 500 млн. грн держгарантій», - сказав голова правління НАК.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року «Нафтогаз» уклав угоду про надання термінової кредитної лінії на суму до 2 млрд дол. США з відкритим акціонерним товариством «Газпромбанк» із терміном погашення основної суми заборгованості 24 червня 2013 року. Разом з тим, «Газпромбанк» під час переговорів з НАК «Нафтогаз України» висловив готовність і далі надавати можливість користування кредитними коштами в сумі 2 млрд дол. за умови надання в 2013 році додаткового забезпечення своїх зобов'язань за кредитною угодою, зокрема державними гарантіями.

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У зв'язку з цим 4 липня Кабінет міністрів України вийшов з пропозицією до парламенту надати НАК «Нафтогаз України» державні гарантії для забезпечення корпоративних зобов'язань в рамках виконання кредитних угод з ВАТ «Газпромбанк» (Російська Федерація) в обсягу 2 млрд дол. і вітчизняними банківськими установами, зокрема «Ощадбанком», у розмірі 1,6 млрд грн.