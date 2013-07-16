Діра в держбюджеті лише за перше півріччя зросла втричі

Дефіцит державного бюджету України за перше півріччя 2013 року збільшився утричі - до 22,5 млрд грн проти показника у 6,7 млрд грн за перше півріччя 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам у вівторок директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Тетяна Сисоєва.

«За підсумками першого півріччя доходи загального фонду держбюджету становили 142 млрд грн, зростання порівняно з першим півріччям минулого року становило 1,1 млрд грн, або 0,8%. Відшкодовано ПДВ на 27,5 млрд грн, що на 4,5 млрд грн, або 19% більше, ніж торік. Дефіцит держбюджету менше від запланованого - 22,5 млрд грн», - сказала Сисоєва.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України у січні-травні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс у 5,05 разу – до 18,488 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету за цей період становив 21,712 млрд грн, що в 4,5 разу більше від показника за аналогічний період минулого року. Загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом у розмірі 20,060 млрд грн, що у 9,3 разу більше від показника за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. Згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.