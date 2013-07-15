Нафтогаз витратить 250 тисяч доларів на американських юристів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатить 250 тис. дол. американській юридичній компанії White&Case LLP за представлення своїх інтересів в Апеляційному суді Свеа (Стокгольм, Швеція).

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

«Нафтогаз України» не повідомляє про те, з яких питань американська юридична компанія представлятиме її інтереси.

Згідно з повідомленню, White&Case LLP обслуговуватиме «Нафтогаз» до кінця 2013 року.

Дата акцепту — 15 липня 2013 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.