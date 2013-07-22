Євростат: У 5 країн ЄС держборг перевищує ВВП

Як повідомляє Eurostat, таким чином, кількість європейських держав з боргом понад 100 відсотків ВВП зросла до п'яти.

В абсолютному вираженні борг Бельгії виріс з 375,4 мільярда до 394,2 мільярда євро. За підсумками першого кварталу минулого року запозичення склали 378,7 мільярда євро або 101,8 відсотка ВВП, тобто держборг Бельгії вже перетинав позначку в 100 відсотків ВВП.

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У інших держав з великим боргом показник також виріс. У Греції запозичення в річному обчисленні збільшилися на 24 відсотка до 160,5 відсотка, у Ірландії - на 18,3 відсотка до 125,1 відсотка, у Португалії - на 24,9 відсотка до 127,2 відсотка ВВП, в Італії - на 6,5 відсотка до 130,3 відсотка ВВП.

Взагалі по Євросоюзу зменшити борг за річним показником вдалося Данії, Латвії та Литві. У порівнянні з четвертим кварталом минулого року обсяг запозичень зменшили Німеччини та Естонія. У останньої найменший борг в ЄС - десять відсотків ВВП.

Європа знаходиться у найдовшій рецесії з моменту заснування ЄС в 1999 році. П'ять держав-членів союзу були змушені звернутися за міжнародною кредитною підтримкою. Нинішня рецесія є другою за останні чотири роки. За прогнозом ЄЦБ, економіка ЄС в 2013 році скоротиться на 0,6 відсотка.