Олланд запевняє, що криза в Європі вже закінчилась

Таку заяву він зробив у суботу на зустрічі з японськими та європейськими підприємцями в Токіо, пише РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

"Слід розуміти, що криза в єврозоні завершена", - наводить його слова агентство. Олланд зараз знаходиться в Японії з державним візитом.

При цьому він вказав на необхідність прийняття в регіоні заходів щодо стимулювання зростання та конкурентоспроможності. За словами французького лідера, він має намір активно просувати укладання договору про економічне партнерство між ЄС і Японією.

Раніше Єврокомісія заявляла, що очікує дефіциту бюджету Франції в розмірі 3,9% ВВП в поточному році і 4,2% ВВП - в 2014 році. Крайній термін щодо скорочення показника до рівня, рівного чи нижчого 3% ВВП, Єврокомісія вважає можливим пересунути до 2015 року.

Згідно з опублікованомим 3 травня весняномим економічномим прогнозом Єврокомісії, держборг єврозони продовжить рости в поточному і наступному роках. За підсумками 2012 року показник склав 92,7% ВВП. На поточний рік ЄК прогнозує 95,5% ВВП, на наступний - 96,0% ВВП у весняному прогнозі проти 95,1% ВВП в 2013 році і 95,2% ВВП в 2014 році в зимовому прогнозі.

Прогноз дефіциту бюджету єврозони теж погіршений: до 2,9% ВВП регіону на поточний рік і 2,8% на наступний рік, з 2,8% і 2,7% в зимовому прогнозі, відповідно.