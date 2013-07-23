ЗМІ: В Умані напали на табір хасидів - вкрали сейф з грошима

Невідомі напали на наметовий табір хасидів, що будується в Умані Черкаської області, і, жорстоко побивши охоронця табору, вкрали з адміністративної будівлі сейф з 50 тисячами доларів. Про це пише газета “Сегодня”.

У матеріалі зазначається, що в Умані йде підготовка до єврейського нового року - Рош-ха-шана (святкується 4-6 вересня).

Віце-президент міжнародного благодійного фонду ім. Ребе Нахмана з Брацлава Шимон Бускіла сказав газеті: «Ми дуже розчаровані цим інцидентом. Найобразливіше, що пограбували бідних людей: ці гроші мали піти на утримання тих прочан, у яких не вистачає грошей на квартири або будинки. За них повинні були добудувати табір, купувати їжу. Але прочани все одно приїдуть, адже це їхня святиня».

Керівник прес-служби УМВС у Черкаській області Наталя Таран сказала: «Ми розуміємо, що це подія міжнародного рівня. І від того, як буде забезпечений порядок, залежить імідж нашої держави». За її словами, на охорону громадського порядку під час святкування відправлять 400 міліціонерів: консультувати їх будуть кілька ізраїльських колег. У міліції сказали газеті, що злочинців шукають.