Цього року хасидів в Умані охоронятимуть 400 міліціонерів

В Умані Черкаської області під час паломництва хасидів у вересні охорону громадського порядку забезпечуватимуть понад 400 працівників міліції.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк під час зустрічі з послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Дін Ельем та аташе з питань безпеки Посольства Ізраїлю в Україні Роі Алькоратом.

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З 4 по 6 вересня в Умані на могилі цадика Нахмана та у місцевій синагозі відбудуться щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош-Га-Шана (Нового року за іудейським календарем).

За словами Ратушняка, важливу роль у забезпеченні порядку під час заходів відіграє співпраця українських колег з поліцією Ізраїлю. Так, у 2012 році, спільно з міліцією України охорону громадського порядку під час проведення культових заходів в Умані у цілодобовому режимі забезпечували 12 співробітників поліції Ізраїлю.

“Хочу висловити впевненість у продовженні плідної співпраці в цьому році і здійсненні більш ефективного впливу на ситуацію під час перебування на території держави паломників-хасидів”, - зазначив Ратушняк.