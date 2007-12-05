У шахту імені Засядька вилили понад 33 тисячі кубів води

До аварійної ділянки 13-ї східної лави шахти ім. О.Засядька у Донецьку подано понад 33 тис. 600 кубометрів води з р.Кальміус (80% об`єму води подається пересувними насосними станціями МНС).

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. Роботу шахти тимчасово призупинено.

Всього на шахті внаслідок серії вибухів (18 листопада, 1 і 2 грудня) загинуло 106 осіб (101 гірник та 5 рятувальників). Тіла 10 гірників (після першого вибуху) залишаються в ізольованому просторі аварійної ділянки. У лікувальних закладах перебувають 133 гірники (13 осіб у стані середнього ступеню важкості, 120 - у задовільному стані).

На підприємстві працює Урядова комісія з розслідування причин та ліквідації наслідків аварій, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.