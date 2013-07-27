Міліція каже, що святкування у Києві обійшлося без грубощів

Під час проведення урочистостей з нагоди 1025-річчя Київської Русі біля пам’ятника князю Володимиру грубих порушень громадського порядку правоохоронцями не зафіксовано.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, сьогодні на молебні біля пам'ятника князю Володимиру «були присутні понад дві тисячі віруючих. Охорону громадського порядку там здійснювали 300 правоохоронців».

Під час проведення урочистого заходу грубих порушень громадського порядку правоохоронцями не зафіксовано. Загалом сьогодні громадський порядок у Києві охороняє понад тисячу міліціонерів.

Натомість у міліції зазначають, що всупереч постанові Окружного адміністративного суду м. Києва та неодноразові попередження правоохоронців про заборону проведення несанкціонованих акцій, група громадян на Майдані Незалежності намагалася провести несанкціонований захід». «Міліціонерами доставлено 10 чоловік до Шевченківського райуправління міліції. Стосовно них складено адміністративні протоколи за ст. 185-1: «Порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» та відпущено. Матеріали буде передано до суду», - говориться в повідомленні.

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При цьому столична міліція закликає громадян «виявляти толерантність до різних віросповідань, дотримуватися вимог українського законодавства, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктні ситуації та сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві триває святкування 1025-річчя Київської Русі. Так, біля пам’ятника князю Володимиру відбувся молебень. Проте, прочан, які прийшли на молебень, очікував неприємний сюрприз: пройти на нього можна було лише за спецперепустками.

За даними газети «Комсомольская правда в Украине», на Володимирській гірці ледь не сталася сутичка між міліцією й прочанами. Громадяни скупчилися біля загород і почали "тиснути". На місце негайно прийшла допомога міліціонерам, які стояли біля кордону. Для того, щоб розігнати прочан, правоохоронці стали "живим ланцюжком" і відтіснили їх. Серед прочан було чутно лайку. Багато хто згадував Врадіївку.

За даними видання, серед тих, кого не пускали на молебень на Володимирській гірці, були Ганна Герман і Олександр Омельченко - у них не виявилося запрошень. За словами прочан, які стали свідками події, в результаті Герман усе-таки пропустили - за посвідченням.