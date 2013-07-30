Гендиректор Артека звільнилася - за власним бажанням
Генеральний директор Міжнародного дитячого центру "Артек" (Гурзуф, Крим) Олена Піддубна звільнилася за власним бажанням.
Як повідомили УНІАН у прес-службі табору, Піддубна написала заяву за власним бажанням, не уточнюючи причини такого рішення.
"Розпорядженням керівника Державного управління справами Олену Піддубну звільнено з посади за угодою сторін", - йдеться у прес-релізі.
Виконуючим обов'язки тимчасово призначено Олександра Косих.
Інших подробиць прес-служба не повідомила.
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Піддубна очолювала "Артек" з літа 2010 року. Вона змінила на цій посаді Бориса Новожилова.
Як повідомляв УНІАН, у липні на хабарі в 2 тисячі доларів попався завгосп "Артека".
Крім того, прокуратура Ялти вимагала від керівництва табору і селищної ради Гурзуфа покарати посадовців, через бездіяльність яких на пляжі "Гуровські камені" ведеться торгівля, зокрема сигаретами і алкоголем.