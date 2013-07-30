Гендиректор Артека звільнилася - за власним бажанням

Як повідомили УНІАН у прес-службі табору, Піддубна написала заяву за власним бажанням, не уточнюючи причини такого рішення.

"Розпорядженням керівника Державного управління справами Олену Піддубну звільнено з посади за угодою сторін", - йдеться у прес-релізі.

Виконуючим обов'язки тимчасово призначено Олександра Косих.

Інших подробиць прес-служба не повідомила.

На тему: Завгосп «Артеку» погорів на хабарі

Піддубна очолювала "Артек" з літа 2010 року. Вона змінила на цій посаді Бориса Новожилова.

Як повідомляв УНІАН, у липні на хабарі в 2 тисячі доларів попався завгосп "Артека".

Крім того, прокуратура Ялти вимагала від керівництва табору і селищної ради Гурзуфа покарати посадовців, через бездіяльність яких на пляжі "Гуровські камені" ведеться торгівля, зокрема сигаретами і алкоголем.