Мера Феодосії вбили з обрізу, який фігурував в іншій справі - джерело

На Тернопільщині розпочато розслідування стосовно працівників міліції, які допустили до того, що зброю, яка мала бути утилізована, потрапила до вбивці мера Феодосії Олександра Бартенєва.

Про це УНІАН повідомило джерело в прокуратурі.

За даними джерела, після вбивства Бартенєва було з’ясовано, що мисливський обріз, з якого його вбили, проходив як речовий доказ, а потім мав бути утилізованим працівниками УМВС в Тернопільській області.

За неофіційними даними, зараз у Тернополі працює перевірка з Києва, яка з’ясовує, як дана зброя замість того, щоб бути утилізованою, потрапила до вбивці.

В прес-службі обласної прокуратури УНІАН підтвердили, що є документ, який свідчить, що вогнепальна зброя, з якої вбили мера Феодосії, була утилізована цього року.

Оскільки даний документ суперечить реальному стану справ, прокуратурою стосовно службових осіб УМВС в Тернопільській області, які відповідали за утилізацію зброї, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

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Як повідомляв УНІАН, на Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, поставивши машину в свій гараж. Чоловік середнього зросту і міцної статури з відстані близько півтора метри вистрілив у спину мера. Зав'язалася боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без грошей. Розслідування проводиться за статтями ККУ «розбій» і «умисне вбивство». Бартенєв помер у лікарні, не проживши і доби. Йому було 57 років. Мав звання героя України. Двічі, у 2008 і 2010 роках, обирався мером. У Феодосії оголошено триденну жалобу.