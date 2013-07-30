Мера Феодосії вбили з обрізу, який фігурував в іншій справі - джерело

20:20, 30 липня 2013
Суспільство
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Мера Феодосії вбили з обрізу, який проходив як речовий доказ в іншій справі і мав бути утилізований правоохоронцями у Тернопільскій області - джерело.

Олександр Бартєнєв

На Тернопільщині розпочато розслідування стосовно працівників міліції, які допустили до того, що зброю, яка мала бути утилізована, потрапила до вбивці мера Феодосії Олександра Бартенєва.

Про це УНІАН повідомило джерело в прокуратурі.

За даними джерела, після вбивства Бартенєва було з’ясовано, що мисливський обріз, з якого його вбили, проходив як речовий доказ, а потім мав бути утилізованим працівниками УМВС в Тернопільській області.

За неофіційними даними, зараз у Тернополі працює перевірка з Києва, яка з’ясовує, як дана зброя замість того, щоб бути утилізованою, потрапила до вбивці.

В прес-службі обласної прокуратури УНІАН підтвердили, що є документ, який свідчить, що вогнепальна зброя, з якої вбили мера Феодосії, була утилізована цього року.

Оскільки даний документ суперечить реальному стану справ, прокуратурою стосовно службових осіб УМВС в Тернопільській області, які відповідали за утилізацію зброї, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

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Як повідомляв УНІАН, на Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, поставивши машину в свій гараж. Чоловік середнього зросту і міцної статури з відстані близько півтора метри вистрілив у спину мера. Зав'язалася боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без грошей. Розслідування проводиться за статтями ККУ «розбій» і «умисне вбивство». Бартенєв помер у лікарні, не проживши і доби. Йому було 57 років. Мав звання героя України. Двічі, у 2008 і 2010 роках, обирався мером. У Феодосії оголошено триденну жалобу.

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