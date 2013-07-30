У Феодосії з почестями поховали застреленого мера (фото)

На церемонію прощання у феодосійському Будинку офіцерів флоту зібралося близько 1 тис. людей. Люди несли квіти кілька годин. Біля відкритої труни з мером сиділа його вдова.

Серед тих, хто приїхав попрощатися з мером, були голова адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, його сестра - народний депутат Верховної Ради Юлія Льовочкіна (обрана за округом у Феодосії), спікер ВР Криму Володимир Константинов, прем'єр-міністр республіки Анатолій Могильов, глава Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба, мери низки міст і селищ Криму.

На кладовище поїхали не всі чиновники. Тіло Бартенєва (в молодості він служив на флоті) провели з військовими почестями: пролунав прощальний салют.

Як повідомляв УНІАН, на Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, поставивши машину в свій гараж. Чоловік середнього зросту і міцної статури з відстані близько півтора метри вистрілив у спину мера. Зав'язалася боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без грошей. Розслідування проводиться за статтями ККУ «розбій» і «умисне вбивство».

Бартенєв помер у лікарні, не проживши і доби. Йому було 57 років. Мав звання героя України. Двічі, у 2008 і 2010 роках, обирався мером.

У Феодосії оголошено триденну жалобу.