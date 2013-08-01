Мельника привезли до суду на «швидкій»

Як передає кореспондент УНІАН, ані адвокати, ані син підозрюваного не кажуть журналістам, чи зробили вчора Мельнику операцію, проте наголошують, що він знаходиться у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання прокуратура заявляла, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я. Між тим адвокати підозрюваного заявили, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.

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Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.