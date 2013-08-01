Мельника привезли до суду на «швидкій»

10:28, 01 серпня 2013
Суспільство
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Підозрюваного в отриманні хабара ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника автомобілем швидкої медичної допомоги доставили на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого йому мають обрати запобіжний захід.

Мельника привезли на швидкій

Як передає кореспондент УНІАН, ані адвокати, ані син підозрюваного не кажуть журналістам, чи зробили вчора Мельнику операцію, проте наголошують, що він знаходиться у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання прокуратура заявляла, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я. Між тим адвокати підозрюваного заявили, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.

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Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.

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