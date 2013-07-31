Прокурор - про хворобу Мельника: троє людей не могли з ним впоратися

Прокурор Максим Лавренюк заявляє, що підозрюваний у хабарництві ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник умисно ухиляється від участі в судовому засіданні, де мають намір розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході засідання у Печерському райсуді Києва.

В ході судового засідання слідчий Олег Зайцев, якого суд зобов’язав провести медичну експертизу щодо стану здоров’я Мельника, заявив, що вчора ввечері Мельник не погодився на медичний огляд провідних спеціалістів Міністерства охорони здоров’я.

“До приходу лікарів з МОЗу Мельник ходив по палаті і приймав їжу. Коли спеціалісти з МОЗу прийшли до нього, він відмовився від огляду, спираючись на важкий стан його здоров’я. В такому разі лікарі не можуть проводити медичний огляд Мельника, навіть після зобов’язання суду”, - сказав Зайцев.

Між тим слідчий також зауважив, що у довідці, які надали суду захисники Мельника, немає жодної інформації, що підозрюваного готують до операції. Крім того, за його словами, лікарі Ірпінської центральної клінічної лікарні, куди вчора ввечері привезли Мельника, не підтвердили необхідність проведення Мельнику операції.

Крім того, слідчий наголосив, що під час затримання Мельника його не могли втримати троє співробітників правоохоронних органів.

“Враховуючи ці дані, ми вважаємо, що Мельник умисно ухиляється від судового засідання, де суд має розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Мельник активно симулює свій стан. Ніхто не заперечує, що в нього, можливо, є хвороба, але вона не заважає йому брати участь у судовому процесі”, - зазначив прокурор Лавренюк.

Разом з тим захисники Мельника звернулись до суду із клопотанням щодо порушення прав Мельника.

“Мельник наразі не є підозрюваним, тому що йому ще не було вручено повідомлення про підозру. Наразі він є свідком у справі. Між тим, порушуються його права як свідка. Прошу суд зобов’язати провести перевірку, хто саме викликав “швидку допомогу” комерційної клініки “Борис”, яка вчора доставила його до суду, і хто оплачував їхні послуги”, - зазначив адвокат Руслан Місюра.

Проте слідчий суддя Марія Пилаєва відхилила клопотання захисників.

Наразі суд пішов у нарадчу кімнату для розгляду клопотання прокурора щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.