В Одесі міліція затримала двох друзів, які голими зустрічали поїзд

В Одесі міліція притягнула до відповідальності двох хлопців, які прийшли зустрічати дівчину на залізничний вокзал голими.

Як повідомили УНІАН у секторі зі зв'язків із громадськістю управління МВС України на Одеській залізниці, працівники лінійного відділу на станції Одеса-головна УМВС України на Одеській залізниці притягнули до адміністративної відповідальності двох одеситів, які з'явилися на пероні залізничного вокзалу в нетверезому стані і зовсім без одягу.

Згідно з повідомленням, коли прибув поїзд сполученням «Дніпропетровськ-Одеса», на пероні з'явилися хлопці, які шокували пасажирів тим, що на них було лише взуття.

У черговій частині міліції 21-річний і 22-річний жителі Одеси пояснили, що день народження одного з них припадає на 1 серпня, тому вони почали компанією святкувати ще напередодні, в одному з кафе міста. Будучи напідпитку, хлопці вирішили зіграти в карти з умовою: хто програє, той без одягу вийде на перон вокзалу, щоб зустріти дівчину іменинника. Програв 21-річний друг, але, як пояснив іменинник, із солідарності він також роздягся, щоб підтримати товариша.

На порушників правопорядку складено адміністративні протоколи за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), які направили для ухвалення рішення райвідділом міліції за місцем проживання, а також - за ст.173 (дрібне хуліганство) КУПАП. Дана стаття адміністративного кодексу передбачає стягнення штрафу у розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або суспільні роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Протоколи направлені до Приморського районного суду Одеси для ухвалення рішення про покарання.