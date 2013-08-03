У Криму вантажівка з пивом врізалася в опору: водій загинув

У Криму вантажівка з’їхала в кювет і перекинулася: водій загинув, 13-річна дівчинка, пасажирка автомобіля, госпіталізована з травмами.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі на трасі Харків – Сімферополь – Ялта поблизу міста Алушта.

Встановлено, що вантажний автомобіль «Renault Magnum» з причепом із вантажем пива прямував до південного берега Криму.

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За попередньою версією, на спуску до Алушти водій не впорався з керуванням, скоїв зіткнення з опорою тролейбусної контактної мережі та збив огорожу автодороги.

Удар був такої сили, що водій (чоловік 1971 р.н. житель м. Запоріжжя) помер від отриманих травм на місці, йдеться в повідомленні.

Його дочка (дівчинка 2000 р.н.) при ударі вилетіла з автомобіля, отримала серйозні травми та була госпіталізована до Алуштинської міської лікарні з попереднім діагнозом: забій грудної клітини, тупа травма живота, забій хребта, численні переломи.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокацію загиблого водія з автомобілю.

На місці працюють три бригади Кримтролейбусу, проводяться роботи із відновлення контактної мережі.

Рух на даній ділянці траси не припинявся.