Троє росіян загинули в ДТП в Запорізькій області

"О 17.00 2 серпня поблизу с. Тернівка Вільнянського району на 259-му кілометрі автошляху Харків-Сімферополь сталося зіткнення легкового автомобіля Opel Omega з вантажним МАN, в результаті чого три особи загинуло, із них дитина 2010 р.н., та одна постраждала, яку у важкому стані госпіталізовано ", - йдеться в поточному огляді надзвичайних подій.

Усі вони мешканці міста Орел (Російська Федерація).