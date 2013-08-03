Троє росіян загинули в ДТП в Запорізькій області
08:54, 03 серпня 2013Політика
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Троє росіян загинули в ДТП в Запорізькій області, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"О 17.00 2 серпня поблизу с. Тернівка Вільнянського району на 259-му кілометрі автошляху Харків-Сімферополь сталося зіткнення легкового автомобіля Opel Omega з вантажним МАN, в результаті чого три особи загинуло, із них дитина 2010 р.н., та одна постраждала, яку у важкому стані госпіталізовано ", - йдеться в поточному огляді надзвичайних подій.
Усі вони мешканці міста Орел (Російська Федерація).
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