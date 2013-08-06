Жертва врадіївського зґвалтування майже не виходить із дому (відео)
09:54, 06 серпня 2013Суспільство
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Ірина Крашкова досі почувається зле і майже не з'являється на публіці.
Жертва врадіївського зґвалтування Ірина Крашкова після виписки із лікарні повернулася додому, але зі своєї хати майже не виходить, - розповідає ТСН.
Сусіди наголошують, що все через погане самопочуття - їй дошкуляють сильні головні болі від отриманої черепно-мозкової травми.
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На Ірину чекає тривале лікування, розповідають сусіди. За місяць вона начебто знову повинна поїхати в Миколаїв. Жінці мають ще зробити операцію зі встановлення титанової пластини, щоб закрити уражені ділянки черепа.
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