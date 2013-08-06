У Харкові затримали наркоторговців з кокаїном на мільйон

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, 2 серпня в рамках кримінального провадження співробітники СБУ та прокуратури із залученням спецпідрозділу «Альфа» затримали трьох наркоділків під час збуту 120 грамів кокаїну.

Під час обшуку помешкання наркоторговців було вилучено ще 380 грамів кокаїну, прилади для фасування та вимірювання наркотику, фасувальний матеріал, три одиниці бойової вогнепальної зброї та кошти, отримані від протиправних оборудок.

Абдула зауважив, що з початку червня оперативники задокументували низку епізодів постачання та збуту наркотику членами вказаного злочинного угруповання.

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Як з’ясували правоохоронці, 42-річний мешканець Харкова та двоє 42-річних вихідців із Західної України налагодити стійкий канал постачання наркотику з Західної України та розгалужену мережу збуту на території Харкова.

Триває розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ встановлює канал контрабандного надходження кокаїну в Україну та осіб, які можуть бути причетні до його транспортування та зберігання.