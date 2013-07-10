На Харківщині міліція знайшла 70 гектарів коноплі

Вартість цієї наркосировини, за цінами «чорного ринку», - понад 1 млрд 280 млн грн, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Харківській області.

Вирощувало заборонені наркокультури одне з товариств з обмеженою відповідальністю, яке має ліцензію на проведення діяльності щодо перевезення, зберігання та культивування рослин маку і конопель.

«Під час перевірки його діяльності працівники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків встановили, що посадові особи вказаного товариства, не маючи квоти на культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також інших відповідних дозволів, самовільно засіяли значну ділянку рослинами конопель в Харківській області, чим грубо порушили діюче законодавство, - сказав заступник начальника ГУМВС України в Харківській області, начальник кримінальної міліції Ігор Сенчук. - До того ж, величезна плантація навіть не була обладнана необхідними засобами охорони».

Даний факт внесено слідчими органами до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

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За ухвалою Київського районного суду працівники міліції проводять заходи зі знищення усіх нарковмісних рослин, які були вилучені на полі. Планується остаточне переорювання ділянки і спалювання незаконно висіяних наркокультур.