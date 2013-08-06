У Горлівці відчувається запах аміаку, люди тікають з вулиць та закривають вікна

Про це УНІАН по телефону розповів житель міста.

На тему: ОДА: В аварії на «Стиролі» - 5 загиблих, 9 постраждалих

«Люди дзвонять один одному по мобільниках і переказують про аварію. Усі намагаються залишити вулиці, зачиняють вікна і двері – неприємний запах є. Людей на вулицях міста мало, але жодних оголошень ні по радіо, ні по телебаченню не було», - розповів горлівчанин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, о 14:20 під час проведення ремонтних робіт на концерні «Стірол» у м. Горлівка стався викид аміаку.

За попередніми даними Головного управління ДСНС України у Донецькій області, внаслідок аварії 5 людей загинуло, 9 постраждали.

Мер Горлівки Євген Клеп після аварії на підприємстві концерну «Стирол» доручив фахівцям сектору екології заміряти викиди шкідливих речовин в атмосферу.

“За інформацією управління цивільного захисту населення, загрози для життя і здоров'я жителів міста аварійна ситуація не несе”, повідомляється на сайті міськради.