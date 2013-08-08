У Росії в результаті аварії вертольота загинув українець

Як повідомили УНІАН у прес-службі Слідчого комітету РФ, за версією слідства, 6 серпня 2013 року вертоліт Robinson R-44, що перебував у лізингу в ТОВ «Вітім-Ліс», летів з міста Кіренська в селище Давидове, де розташована виробнича база ТОВ «Вітім-Ліс». На ньому було доставлено працівника підприємства, який потребував медичної допомоги

«На борту вертольота перебувало дві особи – пілот Артур Ассадулін і пасажир Василь Зазульчак, громадянин України. В умовах поганої видимості вертоліт врізався в сопку, унаслідок чого дістав значні пошкодження. Люди, що перебували на борту, загинули», - йдеться в повідомленні.

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Слідством призначено судово-медичні експертизи тіл двох загиблих, які доставлено в місто Кіренськ. Проведено процедуру їх впізнання. У ТОВ «Вітім-Ліс» вилучено льотну документацію, технічну документацію на вертоліт, а також документи, що підтверджують право володіння ним. Як основні причини події слідством розглядаються несприятливі погодні умови і помилка пілотування. Найближчим часом очікується прибуття на місце події комісії Міждержавного авіаційного комітету.

Також слідчими органами Східно-Сибірського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб) у Кіренському районі області Іркутська продовжується огляд місця аварії вертольота Robinson R-44.

На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин авіакатастрофи. Розслідування кримінальної справи продовжується.