У Румунії розбився гелікоптер: серед загиблих - три німецькі бізнесмени

Серед загиблих - керівник румунської Федерації з футзалу, три бізнесмени з Німеччини та пілот. Про це повідомляє «5 канал».

За даними телеканалу, внаслідок аварії двоє людей постраждали, серед них одна жінка. Її доправили до лікарні в місті Тиргу-Муреш.

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Всі пасажири направлялися до лісообробної фабрики. Аварія трапилася вночі на північному заході країни, неподалік від селища Теурень повіту Муреш. За декілька хвилин після зльоту вертоліт за невідомих обставин впав у озеро. Наразі на місці трагедії працює слідча група.