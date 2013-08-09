Мер Івано-Франківська, якого збив «Урал», з переломом - у лікарні

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, якого на велосипеді збив вантажний автомобіль «Урал» на Львівщині, після ДТП перебуває на лікуванні в Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови, станом на п'ятницю, 9 серпня, мер пройшов обстеження: у Анушкевичуса діагностовано перелом лівої руки та забої. Стан мера лікарі оцінюють як стабільний.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня о 9.20 Анушкевичус потрапив у ДТП. Відпочиваючи у Львівській області разом із сім’єю, він здійснював ранкову велопрогулянку із сином. На вузькій дорозі назустріч їм вилетів вантажний автомобіль «Урал». У результаті ДТП постраждав лише Анушкевичус. Учасники ДТП претензій один до одного не мають.

З 5 серпня Анушкевичус перебуває у відпустці.