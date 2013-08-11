В Україні виявили майже 400 інтернет-афер та фінансових пірамід (відео)

В результаті злочинці брали гроші і зникали.

На тему: Шахраї відкрили "автосалон" на Одещині

Киянин Євгена на інтернет-аукціоні втратив більше 4 тисяч гривень, намагаючись купити планшет. Цим він завдячує луганському шахраєві із ніком "kostya_kostya1". Близько мільйона гривень люди заплатили за брендові телефони та планшети. Шахрай спочатку і справді продавав їх задешево, щоб заробити собі репутацію. А коли грошовитих клієнтів назбиралося 200 осіб – просто зник, повідомляє ТСН.

Лише за цей місяць, кажуть у міліції – виявили 386 фактів інтернет-афер. Продаж "повітря" замість товару, твердять, нині найпопулярніша схема. Однак десятки тисяч гривень втрат на псевдопродажах, стверджує працівник управління боротьби із кібер-злочинністю, - дрібниці у порівняні з фінансовими-пірамідами у Мережі. Лише зараз їх в українському Інтернеті майже сотня.

Через обіцянку отримати 100% люди і не думають про паперові угоди. Не лякала їх навіть панамська адреса та телефони, яких не існувало взагалі.

Гроші вкладалися не через банки, а через системи платежів, де практично неможливо відслідкувати призначення платежу. На такій схемі 5-ро постраждалих разом втратили 150 тисяч гривень.

Однак усіх перевершили одесити, які задешево продавали авто у розстрочку. Машин ніхто зі ста п'ятдесяти вкладників так і не побачив, а свої гроші тепер змушені повертати через суд. Самі ошукані пояснюють - інколи за дешевизною ганяються через безвихідь, а інші просто не бояться постраждати.

Найгірше, що потім, кажуть міліціонери, потерпілі і заяв у міліцію не пишуть. Адже вкластися в аферу їм часто пропонують рідні. Та більшість не вірить, що зможуть повернути гроші.