МЗС перевіряє, чи є українці серед постраджалих у ДТП на півдні Франції

Про це УНІАН повідомили в МЗС України.

На тему: У ДТП з автобусом у Франції могли постраждати українці

Як повідомляв УНІАН, автобус компанії Eurolines, у салоні якого перебували 44 пасажири і троє водіїв, прямував з французького Марселя до іспанського міста Мурсія. Сьогодні близько 01.30 за місцевим часом автобус з`їхав з траси в департаменті Од і впав з висоти кількох метрів.

Двоє осію - громадянка Іспанії і, ймовірно, громадянин Франції - загинули на місці аварії, ще близько 30 отримали травми, троє перебувають у критичному стані.

Національності пасажирів автобуса уточнюються, проте, за даними видання Nouvel Observateur, у транспортному засобі знаходилися росіяни, українці, французи та іспанці. Водії автобуса - француз, іспанець і українець.