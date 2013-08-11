У ДТП з автобусом у Франції могли постраждати українці

Автобус компанії Eurolines, у салоні якого перебували 44 пасажири і три водії, прямував з французького Марселя до іспанського міста Мурсія. Близько 01.30 за місцевим часом автобус з`їхав з траси в департаменті Од і впав з висоти кількох метрів.

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Як передає РІА «Новости», про це повідомляють французькі ЗМІ.

Дві людини - громадянка Іспанії і, ймовірно, громадянин Франції - загинули на місці аварії, ще близько 30 одержали поранення, троє перебувають у критичному стані.

Національності пасажирів автобуса уточнюються, проте, за даними видання Nouvel Observateur, у транспортному засобі знаходилися росіяни, українці, французи та іспанці. Водії автобуса - француз, іспанець і українець.

Співробітники правоохоронних органів розглядають щонайменше дві версії того, що сталося. За однією з них, водій автобуса заснув за кермом, а за другою - кермо смикнув пасажир, що вступив з водієм в словесну перепалку.