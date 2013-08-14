Дві з трьох експертиз свідчать, що Крашкову не ґвалтували - адвокат Дрижака

Про це повідомив адвокат Євгена Дрижака Володимир Клименко, передає ТСН.

За словами адвоката, після відкриття для всіх учасників матеріалів кримінальної справи з'ясувалося, що в двох з трьох досліджень біологічних змивів немає чоловічого ДНК. А отже, не можна говорити про зґвалтування.

Третя експертиза, зроблена через півтора тижні після зґвалтування - 8 липня - виявила сліди чоловічої ДНК, але кому вона належить, експертам з'ясувати не вдалось. Крім цього, під нігтями у Ірини Крашкової експерти не знайшли жодних біологічних слідів ані правоохоронця Дрижака, ані його колеги Поліщука. Так само, запевняє юрист, не знайшли слідів Дрижака у машині, у якій Ірину Крашкову вивезли за місто.

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"З нігтів Крашкової були зняті проби, які встановили, що під нігтями знаходиться тільки генетичний матеріал Рябиненка. Дрижака і Поліщука там немає", - запевнив адвокат. Водночас миколаївська прокуратура матеріали справи поки не коментує.

А от захисник Ірини Крашкової певен, що заява адвоката підозрюваного не відповідає дійсності: "Це однозначно неправда. Прокуратура заявляла, що існують матеріали, які доводять вину Дрижака і Поліщука, раз. По-друге, є пояснення Рябіненка і пояснення потерпілої, які сходяться. Адвокат Дрижака виступає як захисник, і він шукає будь-які підстави, щоб виправдати свого клієнта".

Нагадаємо, підозрюваному Дрижаку в Центральному райсуді Миколаєва прокуратура клопотала подовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до трьох місяців. Ухвалу по суті суддя винесе 14 серпня о дев'ятій ранку.

Як повідомлялося, 26 червня на Миколаївщині зґвалтували і жорстоко побили молоду жінку. Троє чоловіків затягнули в автомобіль 29-річну мешканку смт Врадіївка Ірину Крашкову, яка поверталася з дискотеки, і вивезли її у лісосмугу біля села Сирове. Жертва насильства повідомила слідчому, що її побили і зґвалтували два офіцери міліції - лейтенант Дмитро Поліщук та капітан Євген Дрижак. У побитті також нібито брав участь місцевий таксист Сергій Рябиненко.