Дві з трьох експертиз свідчать, що Крашкову не ґвалтували - адвокат Дрижака
Дві з трьох зроблених експертиз підтвердили, що Ірину Крашкову не ґвалтували.
Про це повідомив адвокат Євгена Дрижака Володимир Клименко, передає ТСН.
За словами адвоката, після відкриття для всіх учасників матеріалів кримінальної справи з'ясувалося, що в двох з трьох досліджень біологічних змивів немає чоловічого ДНК. А отже, не можна говорити про зґвалтування.
Третя експертиза, зроблена через півтора тижні після зґвалтування - 8 липня - виявила сліди чоловічої ДНК, але кому вона належить, експертам з'ясувати не вдалось. Крім цього, під нігтями у Ірини Крашкової експерти не знайшли жодних біологічних слідів ані правоохоронця Дрижака, ані його колеги Поліщука. Так само, запевняє юрист, не знайшли слідів Дрижака у машині, у якій Ірину Крашкову вивезли за місто.
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"З нігтів Крашкової були зняті проби, які встановили, що під нігтями знаходиться тільки генетичний матеріал Рябиненка. Дрижака і Поліщука там немає", - запевнив адвокат. Водночас миколаївська прокуратура матеріали справи поки не коментує.
А от захисник Ірини Крашкової певен, що заява адвоката підозрюваного не відповідає дійсності: "Це однозначно неправда. Прокуратура заявляла, що існують матеріали, які доводять вину Дрижака і Поліщука, раз. По-друге, є пояснення Рябіненка і пояснення потерпілої, які сходяться. Адвокат Дрижака виступає як захисник, і він шукає будь-які підстави, щоб виправдати свого клієнта".
Нагадаємо, підозрюваному Дрижаку в Центральному райсуді Миколаєва прокуратура клопотала подовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до трьох місяців. Ухвалу по суті суддя винесе 14 серпня о дев'ятій ранку.
Як повідомлялося, 26 червня на Миколаївщині зґвалтували і жорстоко побили молоду жінку. Троє чоловіків затягнули в автомобіль 29-річну мешканку смт Врадіївка Ірину Крашкову, яка поверталася з дискотеки, і вивезли її у лісосмугу біля села Сирове. Жертва насильства повідомила слідчому, що її побили і зґвалтували два офіцери міліції - лейтенант Дмитро Поліщук та капітан Євген Дрижак. У побитті також нібито брав участь місцевий таксист Сергій Рябиненко.