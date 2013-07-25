«Врадіївським гвалтівникам» інкримінують низку інших злочинів

У ході розслідування кримінального провадження за підозрою жителів Врадіївки у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтуванні і розбійному нападі на молоду жінку, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено нові відомості, повідомляє сайт прокуратури Миколаївської області.

Як сказав заступник прокурора області Дмитро Єфіменко, «у діях підозрюваних у даному кримінальному провадженні працівників міліції Д. і П. виявлено низку службових злочинів, вчинених останніми під час служби в органах внутрішніх справ. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань».

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Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу прокуратури Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну Ірину Крашкову жорстоко згвалтували і побили троє жителів Врадіївки. Своїми гвалтівниками вона назвала двох офіцерів міліції Врадіївського райвідділу – лейтенанта Дмитра Поліщука і капітана міліції Євгена Дрижака, а також таксиста Рябіненка.

Рябіненка і Поліщука було затримано одразу. Дрижака затримали після масових протестів місцевих жителів, які розгромили райвідділ міліції.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

22 липня на прес-конференції прокурор Миколаївської області Андрій Курись повідомив, що результати експертиз у справі Крашкової підтвердили причетність до скоєння злочину всіх трьох підозрюваних.

Адвокати звернулися з клопотанням і запропонували перекваліфіковувати дії «врадіївських гвалтівників» на «закінчений замах на умисне вбивство».