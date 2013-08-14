В Азарова відповіли Фірташу, що уряд підштовхувати не треба

Уряд України вживає заходів для ліквідації проблем, які “створюються” у взаємній торгівлі з Російською Федерацією, й зацікавлений у тому, щоб усі перешкоди для нормалізації торгових відносин були ліквідовані.

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук‘яненко.

“Уряд працює в напрямку ліквідації проблем, які створюються у взаємній торгівлі, і його не потрібно підштовхувати до врегулювання таких ситуацій. Уряд сам зацікавлений, щоб усі перешкоди були усунені в інтересах розвитку взаємної торгівлі”, - заявив Лук‘яненко.

Він нагадав, що, відкриваючи засідання Кабінету міністрів 14 серпня, прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що в жодному випадку не можна ослабляти співпраці з Митним союзом (Росії, Білорусі, Казахстану), оскільки вже зараз відчутні втрати у взаємному товарообороті України та країн МС.

Також Лук‘яненко нагадав, що стурбованість скороченням товарообороту між Україною та країнами МС висловлював і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у ході робочої зустрічі з Азаровим у Сочі 12 липня.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торгових спорів із РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.