Киргизстан підтвердив, що в продукції Рошен немає небезпечних речовин

Міністерство охорони здоров'я Киргизстану не виявило шкідливих для здоров'я людини речовин у кондитерській продукції українських компаній корпорації Roshen, повідомляє місцевий інформаційний сайт Tazabek.

За словами директора департаменту профілактики захворювань і держсанепідемнагляду МОЗ Киргизстану Толо Ісакова, в кондитерських виробах Roshen не виявлено бензапирену, а також солей важких металів.

«Ми робили лабораторні перевірки на бензапирен, його не виявлено в продукції. В тому числі перевірка проводилася на вміст солей важких металів: миш'яку, свинцю, цинку – їх вміст теж у нормі. Підстав для хвилювання у населення немає. Ми перевіряли продукцію, яку брали в різних місцях, з магазинів, з ринків. Українські кондитерські вироби всі нормальні», - цитує Tazabek Ісакова.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про запровадження заборони на постачання до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону на постачання на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.