Мінекології узгоджує утилізаційний збір з правилами СОТ

Проект закону опубліковано на сайті Мінекології.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, проект закону розроблено з метою виконання відповідного доручення Президента України Кабінету міністрів на початку серпня. Глава держави зажадав від уряду узгодити норми закону про утилізаційний збір з правилами СОТ, а також з вимогами міжнародних організацій і профільних асоціацій, які називали існуючу редакцію закону, що передбачає використання коефіцієнтів при розрахунку ставки збору (залежно від об'єму двигуна), дискримінаційної і такою, що не відповідає вимогам ринку.

За пропозицією Мінекології, загальна сума утилізаційного податку розраховуватиметься платниками податків за єдиною ставкою (5,5 тис. грн для легкових автомобілів і 11 тис. грн для решти автомобілів) і залежатиме від кількості транспортних засобів.

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Крім того, Мінекології пропонує перераховувати 100% сум стягуваного утилізаційного збору до Фонду охорони навколишнього середовища.

Одночасно міністерство запропонувало виключити обов'язкову норму про сертифікацію пунктів прийому утилізованих автомобілів за стандартами Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) серії 1400 або за аналогічними національними стандартами.

На думку фахівців Мінекології, внесення запропонованих змін до законодавства, що регулює питання стягнення утилізаційного збору, а також функціонування системи збору і утилізації транспортних засобів, забезпечить вирішення виникаючих фінансових питань. Разом з тим, запропоновані зміни вимагають узгодження з низкою зацікавлених міністерств і відомств, а також обговорення за участю громадськості.