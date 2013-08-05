Янукович доручив Азарову узгодити утилізаційний збір з правилами СОТ

Президент України Віктор Янукович підписав доручення щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів, сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та забезпечення економічних інтересів власників автомобілів.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Згідно з документом, прем’єр-міністр Микола Азаров має забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів. У них уряд має передбачити захист прав та економічних інтересів власників, які передають на утилізацію транспортні засоби, зокрема, в частині відшкодування їхньої вартості.

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Президент акцентує увагу на усуненні надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати діяльність з розбирання транспортних засобів, що утилізуються. Йдеться про вимоги щодо наявності у спеціалізованих пунктах системи екологічного менеджменту, сертифікованої за стандартами Міжнародної організації із стандартизації (180) серії 1400 або за аналогічним національним стандартом.

Крім того, прем’єру доручено визначити механізм чіткого державного контролю і нагляду у сфері господарської діяльності з утилізації транспортних засобів відповідно до вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Також має бути визначений порядок використання коштів, які надійшли від сплати екологічного податку за утилізацію.

Згідно з документом, уряд має усунути положення, які не узгоджуються з міжнародними зобов'язаннями України, взятими у процесі вступу до Світової організації торгівлі. Зокрема, йдеться про положення щодо особливостей діяльності суб'єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби і беруть на себе зобов'язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, а також положення, за якими такі суб'єкти не є платниками екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.