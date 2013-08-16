У «Батьківщині» пропонують ввести обов'язкове тестування на ВІЛ

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, за даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні понад 220 тисяч хворих на ВІЛ, щодня в Україні реєструється 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, вже померло близько 25 тисяч осіб.

Відзначається, що особливо небезпечним є те, що 80% ВІЛ-інфікованих становлять чоловіки та жінки у віці від 20 до 40 років. Саме ці категорії населення відносяться до працездатного та репродуктивного віку.

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При цьому до груп ризику належать: жінки; діти, народжені ВІЛ-позитивними матерями; студенти; медичні працівники; донори крові; особи, які повернулись з місць позбавлення волі; особи, які перебувають на обліку в протитуберкульозних, наркологічних, дерматовенерологічних закладах охорони здоров’я, а також особи, які часто перебувають за кордоном, говориться у документі.

Як свідчать результати досліджень представництва Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям Організації Об'єднаних Націй в Україні підлітки також знаходяться у центрі епідемії ВІЛ/СНІДу.

Зазначається, що у більшості країн світу (Росії, США, Франції, Іспанії, Сінгапурі та ін.) тестування на ВІЛ є обов’язковим для деяких категорій громадян, і передусім – для тих, що знаходяться у групі ризику.

У зв’язку з вищевикладеним, законопроектом пропонується запровадити обов’язкове тестування осіб з метою виявлення ВІЛ під час: вступу до вищих навчальних закладів; прийняття на роботу; в’їзду до України на термін більш як три місяці (для іноземців).

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Також пропонується періодично проводити тестування під час обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до законодавства України, порядок та умови проведення яких затверджується Кабінетом міністрів України.

Відзначається, що запропоновані зміни спрямовані на вчасне виявлення вірусу імунодефіциту людини, забезпечення збереження конфіденційності проведення тестування і надання необхідної медичної допомоги, та вносяться до законів України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та «Основи законодавства України про охорону здоров’я».