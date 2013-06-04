Комітет ВР: Тисячі українців ризикують заразитися під час переливання крові

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, на цьому Ілик наголосив під час круглого столу «Інфекційна безпека донорської крові та її компонентів в Україні».

«З метою захисту пацієнтів від зараження такими хворобами, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит та іншими соціально небезпечними інфекційними захворюваннями, в Україні необхідно запровадити нові стандарти тестування донорської крові та її компонентів», - підкреслив Ілик.

Він переконаний, що зміна стандартів тестування донорської крові є надзвичайно важливою. «В країні необхідно поширювати молекулярно-генетичне тестування крові. З липня 1999 року воно є обов’язковим в усіх країнах ЄС. В Україні надзвичайно мало лабораторій, які проводять такі дослідження, а вони є, наразі, одними з найточніших. Сьогодні щодня при переливанні крові та кровозамінників на небезпеку наражаються десятки тисяч українців. Тому це питання потребує негайної уваги», - сказав Ілик.

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Народний депутат також зазначив, що ще одним неточним моментом в питанні донорства є плата за здачу крові. «В Україні, наприклад, на відміну від Росії, донорство платне. Кров, щоб заробити гроші, в багатьох випадках здають люди із соціально неблагополучних категорій населення, а вони часто є прихованими носіями різних інфекційних захворювань. Зрозуміло, що ми не можемо різко вводити такі зміни. Цьому має передувати ретельна роз’яснювальна робота у ЗМІ, медичних закладах. Люди мають усвідомлювати соціальну відповідальність, поступово змінювати свідомість у таких питаннях як донорство», - додав він.