У «Батьківщині» пропонують позбавляти лікарів професії за порушення присяги

Народний депутат від «Батьківщини» Тетяна Слюз внесла до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я» (щодо покращення якості надання медичних послуг).

Текст законопроекту розміщений на сайті ВР.

Статтю 34 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» після частини другої пропонується доповнити нормою, згідно з якою лікар обов’язково засвідчує власним підписом та особистою печаткою документально оформлені результати обстежень, встановлений діагноз, перелік призначених лікарських засобів та встановлені результати лікування.

Крім того, лікар несе персональну відповідальність за обстеження, встановлення діагнозу та застосування методів лікування до осіб, які звертаються до нього за медичною допомогою.

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Також автор пропонує доповнити закон статтею 44-1 «Лабораторні дослідження», відповідно до якої вони проводяться з метою виявлення причин захворювання та застосування ефективних методів лікування. Їхнє проведення здійснюється у медичних лабораторіях, які утворюються та функціонують відповідно до законодавства України.

При цьому документальні підтвердження лабораторних обстежень оформляються на бланках відповідних установ із зазначенням посади та ПІБ медичних працівників, які їх проводили, а також засвідчуються печатками цих установ.

Неналежне проведення лабораторних досліджень або надання неправдивих відомостей щодо результатів проведення тягне за собою встановлену законом відповідальність.

Законопроектом статтю 76 закону після частини другої пропонується доповнити новою частиною, за якою у разі грубого порушення Присяги лікаря України лікарю забороняється займатися професійною діяльністю.

У пояснювальній записці зазначається, що запровадження механізму особистої відповідальності лікарів (інших медичних працівників) шляхом засвідчення власним підписом та особистою печаткою, печаткою медичного закладу документів, що стосуються надання ним медичної допомоги, підвищить якість отриманих пацієнтом медичних послуг; сприятиме сумлінності виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків; забезпечить можливість виявлення, доведення та усунення лікарських помилок; удосконалить механізм притягнення медиків до передбаченої законодавством відповідальності.