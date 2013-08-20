Міліція відкрила справу за фактом страшної аварії на Хмельниччині

Слідче управління УМВС України у Хмельницькій області розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) за фактом ДТП, в якій загинуло дев’ятеро людей.

На тему: ДТП у Хмельницькій області: загинули дев'ять пасажирів мікроавтобуса

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Хмельницької області.

За попередніми даними, водій автомобіля МАЗ (самоскид-тягач) виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».

Наразі з’ясовуються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько четвертої години ранку, поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області, на 209 км автошляху Стрий-Тернопіль-Знам’янка сталося зіткнення вантажного автомобіля ”МАЗ” з мікроавтобусом ”Volkswagen”.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів загинули.