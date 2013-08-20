Міліція відкрила справу за фактом страшної аварії на Хмельниччині
Міліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження за фактом аварії, в якій загинуло 9 людей.
Слідче управління УМВС України у Хмельницькій області розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) за фактом ДТП, в якій загинуло дев’ятеро людей.
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Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
За попередніми даними, водій автомобіля МАЗ (самоскид-тягач) виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».
Наразі з’ясовуються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько четвертої години ранку, поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області, на 209 км автошляху Стрий-Тернопіль-Знам’янка сталося зіткнення вантажного автомобіля ”МАЗ” з мікроавтобусом ”Volkswagen”.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів загинули.