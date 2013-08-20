ДТП у Хмельницькій області: загинули дев'ять пасажирів мікроавтобуса

08:29, 20 серпня 2013
Суспільство
5170 0

Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом в Хмельницькій області, в результаті аварії загинули дев'ять людей, повідомляє держслужба України з НС у вівторок.

ДТП

Сьогодні, о 4 год. 55 хв., поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області, на 209 км автошляху Стрий-Тернопіль-Знам’янка сталося зіткнення вантажного автомобіля ”МАЗ” з мікроавтобусом ”Volkswagen”.

На тему: У Вінницькій області на березі ставка Mitsubishi збив дворічного малюка

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 9 пасажирів мікроавтобуса та травмовано водія вантажівки. Потерпілого госпіталізовано до районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Хмельницькій області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter