ДТП у Хмельницькій області: загинули дев'ять пасажирів мікроавтобуса
08:29, 20 серпня 2013Суспільство
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Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом в Хмельницькій області, в результаті аварії загинули дев'ять людей, повідомляє держслужба України з НС у вівторок.
У ДТП загинуло 9 людей
Сьогодні, о 4 год. 55 хв., поблизу с. Порохня Волочиського району Хмельницької області, на 209 км автошляху Стрий-Тернопіль-Знам’янка сталося зіткнення вантажного автомобіля ”МАЗ” з мікроавтобусом ”Volkswagen”.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 9 пасажирів мікроавтобуса та травмовано водія вантажівки. Потерпілого госпіталізовано до районної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Хмельницькій області.
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