Завтра в Донецьку обмежать рух на центральних вулицях

Про це повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Донецької області.

На тему: Напередодні Дня Незалежності Янукович поїде в Донецьк і Харків

У повідомленні наголошується, що в Донецьку у зв'язку з проведенням з 22 по 25 серпня культурних та масових заходів на честь святкування Дня Державного прапора України, Дня незалежності України, Дня шахтаря та Дня міста Донецька протягом цих днів частково обмежуватиметься рух транспорту на центральних вулицях міста.

«Переконливе прохання до водіїв автотранспорту коригувати свої маршрути руху в ці дні відповідно дорожньої ситуації, а також не залишати транспорт на проїзній частині без догляду, щоб уникнути заторів в дорожньому русі», - говориться у зверненні правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Донецька, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря.