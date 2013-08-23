Громадянина Росії звинувачують у нападі на журналіста в Харкові

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова, за фактом нападу на оператора знімальної групи Медіа-група «Об’єктив» (ТРК «Симон») 21 серпня розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 КК України (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

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Підставою для відкриття нового кримінального провадження стала заява директора ТОВ «ТРК «Симон», де зазначається, що на момент інциденту оператор виконував свої професійні обов’язки.

Раніше у ЄРДР за даним фактом було зареєстроване кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).

Наразі за обома провадженнями триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 19 серпня на вулиці Полтавський шлях горів автомобіль. Водій та власник автомобіля, що був на пасажирському сидінні, встигли залишити іномарку і не отримали тілесних ушкоджень.

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Коли на місце пригоди прибула знімальна група МГ «Об’єктив», власник авто, який, за даними свідків, перебував у нетверезому стані, повівся агресивно і напав на телеоператора. Працівник телеканалу отримав легкі тілесні ушкодження, також пошкоджено штатив відеокамери. Загальна сума збитків перевищує 2,2 тис грн.