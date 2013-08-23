Суд арештував двох чеченців, які побили знімальну групу в Одесі

Арештовано двох громадян Чеченської Республіки Російської Федерації з міста Урус-Мартан - Магомеда Ельмурзаєва та Магомеда Джамарханова 1993-го та 1985-го року народження.

На тему: В Одесі двоє на "Тойоті" з російськими номерами побили журналістів

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на директора телекомпанії Григорія Блайду.

Як зазначається, 21 серпня в Одесі двоє невідомих з автомобілю Toyota, який порушував правила дорожнього руху, напали на журналіста Олексія Іщенка та оператора Дмитра Іщенка, які знімали їхні протиправні дії на дорозі. За даними телеканалу, нападники завдали тілесні ушкодження працівникам каналу (у журналіста - струс мозку, синці та забої), цеглинами побили вікна та кузов автомобіля, розбили приймач радіосистеми sennheiser j3 і, погрожуючи ножем, забрали мобільний телефон і камеру, якими велася зйомка.

За гарячими слідами підозрювані чоловіки були затримані міліцією. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.

На думку представників телеканалу, дії водія та пасажирів автомобіля Toyota мають бути кваліфіковані за сукупністю складів злочинів, передбачених статтею 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, ч.4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, ст.187 Кримінального кодексу України - розбій.